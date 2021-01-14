Warner Bros. перенесла премьеру приквела «Клана Сопрано»

Студия Warner Bros. перенесла премьеру приквела криминальной драмы «Клан Сопрано» — фильма «Множественные святые Ньюарка».

Об этом сообщает Variety. Фильм должен был выйти в сентябре 2020 года, после премьера была перенесена на 12 марта 2021 года, теперь — на 24 сентября 2021 года.

Съемки «Множественных святых Ньюарка» стартовали в апреле 2019 года и закончились до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Оригинальный сериал «Клан Сопрано» выходил на HBO c 1999 по 2007 год.

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