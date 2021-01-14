Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

Warner Bros. перенесла премьеру приквела «Клана Сопрано»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Студия Warner Bros. перенесла премьеру приквела криминальной драмы «Клан Сопрано» — фильма «Множественные святые Ньюарка».

Об этом сообщает Variety. Фильм должен был выйти в сентябре 2020 года, после премьера была перенесена на 12 марта 2021 года, теперь — на 24 сентября 2021 года.

Съемки «Множественных святых Ньюарка» стартовали в апреле 2019 года и закончились до введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Оригинальный сериал «Клан Сопрано» выходил на HBO c 1999 по 2007 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Звезду «Матрицы» и «Клана Сопрано» сбила машина

Умерла актриса из «Клана Сопрано»

Названы самые ожидаемые фильмы 2021 года

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.