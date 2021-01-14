Представитель Алибасова пожаловался на угрозы со стороны экс-солиста «На-На»

Представитель Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с ФАН пожаловался, что солист группы «На-На» Валерий Юрин угрожает продюсеру расправой.

Горжанкин предполагает, что Юрин мог иметь отношение к падению продюсера с лестницы, и рассказал о получаемых угрозах. «Постоянно приходят сообщения от Юрина, где он обещает расправиться с нами. В контексте подобных сообщений подозрения о недавнем загадочном падении Алибасова с лестницы напрашиваются сами. Не исключено, если это падение или избиение (пока еще не ясно) — дело рук экс-солиста Валерия Юрина и бывшего директора коллектива Андрея Назарова», — сказал он.

Горжанкин также утверждает, что у него есть аудиосообщение, якобы посланное Юриным, в котором некий мужчина обещает «гоняться» за продюсером и его представителем.

Ранее на отношение Юрина и Назарова к Алибасову жаловался сын основателя «На-На» Бари Алибасов-младший.

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