Шуфутинский ответил на заявление МИД Литвы о возможном запрете въезда в страну

| Бернст Ю.

Российский певец Михаил Шуфутинский счел обидным заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсберги о возможности запрета въезда в страну ему и его коллеге Филлипу Киркорову. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Ландсберги заявил, что выступления Шуфутинского и Киркорова являются инструментом «мягкой российской политической пропаганды», поэтому им могут запретить посещать Литву.

«Это, конечно, обидные вещи, которые мне сегодня пришлось увидеть в интернете. Обидные и неожиданные, поскольку я вообще люблю Литву», — признался артист.

Он отметил, что ничего не потеряет, кроме «того самого потрясающего ощущения», что он не сможет выступить перед людьми, которые его ждут.

Организаторы отмененных из-за пандемии коронавируса концертов Киркорова и Шуфутинского в Литве ранее получили компенсацию в размере около €30 тыс. на покрытие убытков по отмене запланированных концертов. Несмотря на то, что такие страховые выплаты получают и другие организаторы, этот случай вызвал негативный резонанс в литовских СМИ.

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