Адвокат Федосеевой-Шукшиной заявила, что свободу Алибасова ограничивают

Адвокат актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник в беседе с ФАН подтвердила слова представителя продюсера Бари Алибасова о том, что создателя «На-На» якобы удерживают дома.

Она уточнила, что продюсер жаловался Федосеевой-Шукшиной, что его свободу ограничивают люди, нанятые помощником продюсера Сергеем Моцарем и сыном — Бари Алибасовым — младшим. «В частности, неизвестный мужчина, выполняющий функции надзирателя, отобрал у находящегося в преклонном возрасте Алибасова телефон и никого не впускает и не выпускает из квартиры», — заявила она.

Решение о расторжении брака между актрисой и продюсером пока не вступило в законную силу, поэтому формально Алибасов и Федосеева-Шукшина еще считаются мужем и женой. Сейчас Федосеева-Шукшина готовит обращение в правоохранительные органы в связи с возможной опасностью для здоровья 73-летнего продюсера.

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