Максим Ксензов освобожден от должности замминистра культуры

Максима Ксензова освободили от должности замглавы Минкультуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ведомства.

«Могу подтвердить», — сказала представитель Минкультуры, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее такую информацию предоставил источник в отрасли. По его словам, это связано с сокращением данной должности.

Максим Ксензов занял пост замминистра культуры РФ в апреле 2020 года. Он курировал деятельность департамента кинематографии и департамента информационного и цифрового развития.

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