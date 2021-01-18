Надувной «Малыш Трамп» стал экспонатом Музея Лондона

Гигантская надувная фигура, которая изображает президента США Дональда Трампа в виде озлобленного ребенка в подгузнике, держащего в руке телефон, теперь является частью коллекции Музея Лондона, передает CNNi&utm_content=2021-01-18T15%3A15%3A03» target=«_blank»>CNN.

Шестиметровый воздушный шар был создан перед приездом главы Белого дома в Великобританию. Впервые в небо Лондона надувную фигуру запустили в 2018 году в знак протеста против визита Трампа в Соединенное Королевство. Теперь она будет выставлена в городском музее наряду с другими экспонатами, связанными с общественными протестами в британской столице.

«Мы надеемся, что этот «ребенок» в музее станет напоминанием о том времени, когда Лондон выступил против Трампа, а также позволит подсказать тем, кто его видит, как они могут продолжать борьбу с политикой ненависти», — заявила команда, создавшая фигуру «Малыша Трампа».

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