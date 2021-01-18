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Архитектор-реставратор Рафаэль Даянов Архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

Скончался петербургский архитектор-реставратор Рафаэль Даянов

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Скончался архитектор-реставратор Петербурга Рафаэль Даянов. Об этом сообщает Союз реставраторов Санкт-Петербурга на странице «ВКонтакте».

Даянов скончался на 71 году жизни. Причина его смерти не уточняется.

Отмечается, что о дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.

Архитектор реставрировал такие знаковые для Петербурга и пригорода здания, как Дом Трезини, особняк Гаусвальд, дом Лобанова-Ростовского, дворец Бобринских, павильон «Холодная баня» в Царском селе и других. Кроме того, он принимал участие в воссоздании Храма Рождества Христова на Песках, Церкови Смоленской иконы Божией Матери, которые были утрачены при советской власти.

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