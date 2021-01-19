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Новости культуры

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Актриса Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма &laquo;Все сбудется&raquo; (режиссер Арман Геворгян), 2015 год Актриса Оксана Акиньшина на съемочной площадке фильма &laquo;Все сбудется&raquo; (режиссер Арман Геворгян), 2015 год

Акиньшина назвала феминизм проблемой некрасивых женщин

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Актриса Оксана Акиньшина в интервью газете «Известия» высказалась о феминизме.

Акиньшина призналась, что не понимает, зачем бороться за равные зарплаты, если хорошего специалиста все равно отметят финансово, а также подчеркнула, что «физически женщина слабее и победить мужчину силой, даже эмоциональной, не может». «Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — добавила она.

По словам актрисы, идеи феминизма ей безразличны. «Называю феминизм проблемой некрасивых женщин. Женщины, оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!» — заключила она.

Оксане Акиньшиной 33 года, она воспитывает троих детей, рожденных в двух браках. 25 января 2021 года на телеканале ТНТ и видеосервисе Premier состоится премьера нового проекта с участием Акиньшиной — сериала-триллера «Полет», в котором она сыграла главную роль.

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