Число подписчиков Netflix превысило 200 млн

Число людей, которые пользуются услугами американской корпорации Netflix Inc. по платной подписке, в конце 2020 года превысило 200 млн, пишет The Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на заявление компании сообщает, что теперь Netflix Inc. в состоянии генерировать больше денежных средств, чем необходимо корпорации. Компании не требуется занимать деньги, чтобы подпитывать свою стратегию роста, отмечает издание.

Как передает телеканал СNBC, на фоне роста количества подписчиков акции Netflix увеличились уже на 12%. Кроме того, корпорация сообщила о доходах за четвертый квартал прошлого года.