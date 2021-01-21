Пьер Ришар назвал идеального героя-любовника в кино

Актер Пьер Ришар в преддверии выхода на российские экраны фильма «Кроличья лапа» грузинского режиссера Наны Джорджадзе поговорил с изданием «Известия» о себе и актерской профессии.

В частности, он признался, что был вынужден сам придумать себе амплуа из-за того, что внешность не позволяла ему играть героев-любовников. В ответ на вопрос о том, кого он видит идеальным героем-любовником, Пьер Ришар вспомнил об Алене Делоне. «В молодые годы, конечно, Ален Делон с его ангельской внешностью. Само совершенство. Более красивого мужчину я никогда в жизни не видел. Нет, я не сожалел, что судьба меня не наградила его данными. У меня было свое тайное оружие. Я покорял женщин тем, что умел их смешить», — сказал 86-летний Ришар.

Алену Делону в ноябре 2020 года исполнилось 85 лет. И он, и Ришар продолжают сниматься в кино.