Аккаунты сайта Познера в Facebook и Twitter удалят

Аккаунты официального сайта телеведущего Владимира Познера «Познер Online» в Facebook и Twitter удалят, а страницы портала во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» закроют.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию сайта журналиста. Представители портала объясняют это решение переводом всей коммуникационной и новостной составляющей на платформу Telegram. «Как нам кажется, Telegram на сегодняшний день наиболее удобная и перспективная платформа для интернет-коммуникации», — уточнил администратор.

Владимир Познер причину удаления страниц называть не стал, отметив, что решение администрация сайта принимала самостоятельно.

Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что свои Telegram-каналы создали уже десять мировых лидеров.