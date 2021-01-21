Феминистка ответила Акиньшиной, назвавшей феминизм «проблемой некрасивых женщин»

Слова актрисы Оксаны Акиньшиной о женщинах выглядят как «смешное и глупое представление о феминизме». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала блогерка и феминистка Залина Маршенкулова.

Актриса в своем интервью назвала борьбу за равноправие «заведомо проигрышной историей», объяснив это тем, что мужчины и женщины слишком разные. Акиньшина пояснила, что идеи феминистского движения ей безразличны. Она также назвала его проблемой некрасивых женщин.

«Очень смешное и глупое представление о феминизме. Если бы не феминистки, госпожа Акиньшина бы сейчас не выступала в кино, а борщи варила дома, как и положено красивой послушной женщине», — ответила на слова актрисы Маршенкулова.

По ее мнению, феминизм – это про всех женщин независимо от их внешнего вида.

«И для конвенционально красивых может быть даже больше, чем для не считающихся кем-то в обществе некрасивыми», — добавила Маршенкулова.