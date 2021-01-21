Михаил Ефремов простудился в тюрьме

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к 7,5 годам за смертельное ДТП, простудился в тюрьме.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в колонии. Отмечается, что у Ефремова не коронавирус. «У него было что-то типа простуды. Все-таки колония — не дом родной», — уточнил источник.

Известно, что даже на прогулку заключенные выходят в масках, а посетители обязаны надевать защитные костюмы.

22 октября Мосгорсуд изменил приговор Михаилу Ефремову. В сентябре заслуженного артиста России приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода. Звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом времени, отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Ефремов может стать чтецом в тюремном храме.