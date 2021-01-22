Моргенштерна могут оштрафовать за нарушение авторских прав

Рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев) могут оштрафовать на 300 тыс. руб. за нарушение авторских прав, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Башкирии.

Заседание по иску против музыканта в Кировском районном суде Уфы назначено на 2 марта.

Тамада Олег Лихачев, автор хита «Владимир Путин — молодец», который стал вирусным благодаря TikTok, подал иск против Первого канала, обвинив его в использовании его произведения с нарушением авторских прав. Аналогичные иски он подал против Моргенштерна и Егора Крида.

Истец утверждает, что музыкант незаконно использует его песню в своей деятельности.

По данным агентства, он требует взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение в сумме 300 тыс. руб. и обязать его прекратить использовать эту песню без разрешения.

Истец уверен, что рэпер использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.

В разговоре с «Газетой.Ru» шоумен объяснил, почему решил обратиться в суд, а также рассказал, как придумал трек о президенте — и почему сейчас считает его ироничным.