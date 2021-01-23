Сын Алибасова рассказал о причине госпитализации отца

Бари Алибасов-младший, который является сыном продюсера группы «На-На» Бари Алибасова, рассказал о причинах госпитализации отца. Об этом сообщает «Пятый канал».

По его словам, продюсер испытывает трудности с ходьбой из-за осложнений с кровообращением.

Сын Алибасова добавил, что госпитализация была необходима, с целью «подлечить и заодно получить официальные диагнозы, что с ним все хорошо».

«А то (бывший PR-директор продюсера Вадим. — «Газеты.Ru») Горжанкин пишет, что он алкоголик, что у него от Альцгеймера до алкоголизма. А у него просто последствия покушений, которые были на него», — отметил Алибасов-младший.

Ранее телеканал сообщил, что продюсер попал в больницу в отделение наркологии. В медучреждение, по заявлению СМИ, его доставил сын.