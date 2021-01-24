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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Тихое место 2&raquo; (2020) Кадр из фильма &laquo;Тихое место 2&raquo; (2020)

Выход фильма «Тихое место 2» снова перенесли

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Киностудия Paramount снова решила перенести выход продолжения фильма «Тихое место». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ожидалось, что премьера картины в кинотеатрах должна была состояться весной 2021 года.

Однако киностудия заявила, что фильм выйдет в прокат 17 сентября.

При этом студия не объяснила причины такого решения.

Первая часть фильма вышла в 2018 году. Картина рассказывает о семье, которая спасается от монстров, которые реагируют на любой звук.

Ранее издание Variety назвало список самых ожидаемых фильмов 2021 года, куда вошел сиквел «Тихого места».

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