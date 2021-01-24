Продюсер Максим Фадеев пригрозил судом известному диетологу Алексею Ковалькову за слова о том, что музыкант похудел на 100 килограммов при помощи хирургического вмешательства. Соответствующее заявление он сделал в своем Instagram.

Ранее Ковальков опубликовал обзор похудения Фадеева, в котором назвал ерундой слова продюсера о самостоятельном похудении, которое включало питье 700 мл теплой воды в день. Он подчеркнул, что без операционного вмешательства сбросить такое количество килограммов за короткое время невозможно. Специалист также предупредил желающих опробовать данную диету рисками для здоровья.

За это музыкант потребовал от врача извинений. Он добавил, что похудел «по своему ощущению и интуиции и на основании накопленных знаний о медицине».

По его словам, диетолог нарушил врачебную этику и ведет себя некорректно.

«Вы, конечно, наговорили себе на приличный срок, потому что все, что высказали, тотальная ложь», — сказал Фадеев.

В июле 2020 года продюсер рассказал о занятиях спортом во время своего похудения.