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Новости культуры

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Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 год Мария Максакова на пленарном заседании Госдумы Российской Федерации, 2016 год

Мария Максакова тайно вернулась в Россию

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Оперная певица и бывший депутат Государственной думы России Мария Максакова тайно вернулась в Россию, сообщает телеканал НТВ.

По данным телеканала, во время перелета Максакова тщательно скрывала свою внешность, используя для этого маску и солнцезащитные очки. Кроме того, по пути из Киева в Москву она сделала пересадку в Стамбуле.

В 2016 году Мария Максакова вместе с мужем, также бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым ехала из России на Украину. На момент отъезда Вороненков был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. После эмиграции его объявили в международный розыск. 23 марта 2017 года Вороненков был убит в центре Киева.

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