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Новости культуры

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Кадр из фильма &laquo;Гарри Поттер и философский камень&raquo; (2001) Кадр из фильма &laquo;Гарри Поттер и философский камень&raquo; (2001)

HBO снимет сериал по мотивам «Гарри Поттера»

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Американская телекомпания HBO снимет сериал по мотивам »Гарри Поттера». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Источник рассказал, что проект находится на ранней стадии, руководители ведут переговоры с несколькими сценаристами. Сериал выйдет на платформе HBO Max. Другие детали не приводятся.

Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 году, последняя «Гарри Поттер и Дары смерти» — в 2004 году.

Ранее стало известно, что одна из главных звезд «Гарри Поттера» уйдет из кино.

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