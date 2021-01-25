Американская телекомпания HBO снимет сериал по мотивам »Гарри Поттера». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter.

Источник рассказал, что проект находится на ранней стадии, руководители ведут переговоры с несколькими сценаристами. Сериал выйдет на платформе HBO Max. Другие детали не приводятся.

Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» вышла в 1997 году, последняя «Гарри Поттер и Дары смерти» — в 2004 году.

Ранее стало известно, что одна из главных звезд «Гарри Поттера» уйдет из кино.