Квартиры и мастерскую Баталова арестовали по делу Дрожжиной

Московский суд постановил наложить обеспечительные меры на квартиры и кабинет актера Алексея Баталова в Москве, которые принадлежат артистке Наталье Дрожжиной, обвиняемой в мошенничестве с имуществом семьи актера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела.

Как рассказал собеседник агентства, суд арестовал элитную квартиру в Доме на набережной и нежилое помещение в том же доме на улице Серафимовича. Также арест был наложен на еще одну квартиру Дрожжиной в центре столицы, указал он.

В пресс-службе Хамовнического суда Москвы агентству подтвердили информацию об обеспечительных мерах, однако отказались уточнять, какое именно имущество было арестовано.

Ранее сообщалось, что вдова Алексея Баталова смогла вернуть присвоенный Натальей Дрожжиной и ее супругом, юристом Михаилом Цивиным, кабинет актера.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет.

В сентябре 2020 года коллеги и друзья покойного артиста публично обвинили Дрожжину и Цивина в присвоении недвижимости Баталова. Согласно их утверждениям, Наталия и Михаил заводят «дружбу» с пожилыми артистами, после чего переписывают на себя их наследство.

Главным следственным управлением СК РФ по Москве расследуется уголовное дело об афере с имуществом актера Баталова, на спорное имущество наложен арест. 26 октября следователи задержали Дрожжину и Цивина, им предъявили обвинение в мошенничестве.