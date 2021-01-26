Сыгравшая Началову актриса рассказала о сложностях на съемочной площадке

Сыгравшая певицу Юлию Началову в байопике о звезде актриса Марина Орлова в беседе с ФАН рассказала о сложностях на съемочной площадке.

По словам Орловой, когда она старалась быть похожей на Началову, получалась пародия. «Когда я что-то делала из того, что наблюдала, тогда это получалось как в передаче «Точь-в-точь». Создателям же хотелось добиться такой полной документальности. Поэтому они сказали, что «когда ты забываешь обо всем и все делаешь естественно, то попадаешь в десятку», — вспоминает она.

Орлова отметила, что еще в школе пела песни Началовой на фестивалях. «Началова мне очень нравилась, нравился вот этот ее нежный образ. Мне где-то хотелось его, может быть, повторить затем», — призналась актриса, добавив, что позже Началова стала более «взрослой» певицей. «Зрители уже не могли воспринимать ее более серьезной певицей, поскольку хотели видеть все той же наивной блондинкой, которая поет такие легкие песенки. А ее последний альбом на самом деле был очень серьезный, очень сильный», — отметила Орлова.

В 2021 году Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. Премьера фильма под названием «Подлинная история Юлии Началовой» состоится в вечернем эфире Первого канала в рамках ток-шоу «Док-ток».