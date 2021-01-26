Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение

Заболевшую коронавирусом народную артистку СССР Алису Фрейндлих перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Большого драматического театра имени Товстоногова.

Уточняется, что врачи отмечают значительную положительную динамику состояния актрисы. «Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», — рассказали в театре.

25 декабря 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. После госпитализации состояние актрисы оставалось тяжелым. 21 января врачи сообщили о положительной динамике состояния Фрейндлих.