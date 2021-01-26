Ефим Шифрин объяснил свой уход из «Аншлага»

Ефим Шифрин в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым объяснил, почему около 20 лет назад ушел из юмористической передачи «Аншлаг».

Кроме Шифрина, из «Аншлага» тогда ушли Михаил Евдокимов и Клара Новикова. «Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился не мирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. «Аншлаг» в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — объяснил 64-летний артист.

Позже и Евдокимов, и Новикова вернулись к съемкам. Евдокимов объяснил свое возвращение тем, что не может подвести Регину Дубовицкую. «А с Кларой вышло не так, как мне хотелось бы. Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими... Я тогда огорчился, ведь обещание надо сдерживать», — рассказал Шифрин.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о «мести» Первого канала после его ухода.