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Новости культуры

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Ефим Шифрин активно занимается спортом Ефим Шифрин активно занимается спортом

Ефим Шифрин объяснил свой уход из «Аншлага»

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Ефим Шифрин в передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым объяснил, почему около 20 лет назад ушел из юмористической передачи «Аншлаг».

Кроме Шифрина, из «Аншлага» тогда ушли Михаил Евдокимов и Клара Новикова. «Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился не мирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение. «Аншлаг» в моей жизни кончился раньше, чем я покинул его», — объяснил 64-летний артист.

Позже и Евдокимов, и Новикова вернулись к съемкам. Евдокимов объяснил свое возвращение тем, что не может подвести Регину Дубовицкую. «А с Кларой вышло не так, как мне хотелось бы. Вроде с ней мы общались теснее, дружнее, чем с другими... Я тогда огорчился, ведь обещание надо сдерживать», — рассказал Шифрин.

Ранее юморист Евгений Петросян рассказал о «мести» Первого канала после его ухода.

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