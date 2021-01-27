В кинотеатрах выходит фильм «Зоя» о подвиге Зои Космодемьянской

В четверг, 28 января, на киноэкранах по всей России выходит фильм «Зоя», посвященный истории жизни Зои Космодемьянской, первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны.

«Фильм о легендарной Зое Космодемьянской снимался в течение нескольких лет, — рассказала генеральный директор Киностудии имени Горького Юлиана Слащева. — Мы рады, что к 80-летию подвига Зои выходит в свет первый с 1944 года игровой фильм о ее судьбе».

«Зоя была и остается одним из главных символов смелости и стойкости – нашей народной Жанной Д'Арк», — убеждена Слащева.

Действие фильма разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части 9903, в которой находилась Зоя попала в засаду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени.

«С нами работали консультанты и мы, конечно придерживались генеральной, знакомой большинству истории Зои, но мы снимали художественный, а не документальный фильм и, разумеется в нем есть доля авторского вымысла, — рассказывает Максим Бриус, режиссер фильма. — Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где нет, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах».

«Про историю Зои Космодемьянской я знала ещё со школы, — говорит Анастасия Мишина, исполнительница главной роли. — Невозможно оставаться равнодушной к этой истории. Вообще, к истории человека, любого человека, даже прохожего нельзя будет остаться равнодушным, если эту историю узнать. До начала сьемок режиссер прислал мне список фильмов, среди которых был «Иди и смотри» Элема Климова, и я смотрела эту картину целый день, в несколько заходов, по двадцать минут, по полчаса, потому что выдержать целиком это я не могла».

«Зоя — это история восемнадцатилетней девочки, у которой в жизни ещё почти ничего не было. Она была на пороге входа в эту большую жизнь, и тут началась война и началась совсем другая жизнь. Эта девочка сделала такой выбор. Выбор молчать до конца и не предавать никого. И этот выбор стоил ей жизни», — отметила Мишина.