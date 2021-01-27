Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Кадр из сериала «Перевал Дятлова» Кадр из сериала «Перевал Дятлова»

Disney в Германии купила права на показ сериала «Перевал Дятлова»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Немецкое отделение киностудии Disney приобрело права на показ российского сериала «Перевал Дятлова». Об этом сообщается в Facebook 1-2-3 Production.

В заявлении уточняется, что трансляция сериала будет вестись на канале Fox German.

Кроме того, «Перевал Дятлова» продал права на показ платформе SVOD Cirkus, которая осуществляет вещание на скандинавские страны, в том числе Исландию, Швецию, Норвегию, Финляндию и Данию.

Ранее российские кинокритики назвали «Перевал Дятлова» сериалом 2020 года. Картина повествует о походе российских туристов по горам Северного Урала в 1959 году.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.