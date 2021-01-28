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Новости культуры

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Вайкуле оплатит похороны звездного стилиста Шевчука

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Певица Лайма Вайкуле организует прощание со звездным стилистом Александр Шевчуком и оплатит его похороны, сообщает «СтарХит» со ссылкой на представительницу артистки Екатерину Лазареву.

В компании Лаймы Вайкуле Шевчук работал арт-директором. «Сейчас с Украины должны прилететь родственники Александра. Решение о месте захоронения будут принимать они — пока этот вопрос открыт. Есть определенные сложности с транспортировкой тела из-за коронавируса», — уточнила Лазарева.

Александр Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте, многими другими звездами, был стилистом в проектах «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды» и др.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщают, что причиной смерти стал перитонит.

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