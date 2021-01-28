«Трусливый подлец»: Разин упрекнул Шнурова в разжигании конфликта с Пригожиным

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин упрекнул музыканта Сергея Шнурова в разжигании конфликта с продюсером Иосифом Пригожиным.

У себя в Instagram он попросил Шнурова перестать быть «подлецом и стукачом». «Всегда говорил, что Шнуров — это трусливый подлец, который исподтишка наносит удары, оскорбляет людей, а сам, как крыса, прячется за погонами и боится, что его прихватят и набьют рожу. Так, он оскорблял Москву и москвичей, называя их женским половым органом, а потом, когда я выступил с резким заявлением, и сказал, что ему за это грозит опасность, он тут же побежал и накатал заявление в прокуратуру», — написал он.

Он также попросил Шнурова не унижать артистов, своих коллег и не «говорить гадости в отношении простых людей».

Ранее стало известно, что Шнуров пожаловался на Пригожина в полицию, заявив, что продюсер ему угрожал. В ответ Пригожин сказал, что давно забыл о существовании музыканта.