Актрису Аглаю Тарасову задержали на несанкционированной акции в Москве

В Москве на незаконной акции была задержана актриса Аглая Тарасова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Алексея Прянишникова, который оказывает ей правовую помощь.

По его словам, артистка находится в отделе полиции по району Западное Дегунино.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов пресекли все несанкционированные санкции в центре Москвы.

Аглая Тарасова известна по ролям в фильмах «Лед», «Лед 2», а также сериалу «Интерны». В 2019 она стала обладателем премии «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино.