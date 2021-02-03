Оргкомитет «Евровидения» отказался от привычного формата конкурса

Оргкомитет «Евровидения» отказался от идеи провести полноценный конкурс в привычном формате, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу международного песенного конкурса.

Окончательное решение о новом формате шоу будет принято позже, сейчас у организаторов есть три варианта проведения.

До этого организаторы не исключали того, что номера шоу будут записаны предварительно — это потребуется, если на момент проведения конкурса будут действовать жесткие ограничительные меры, связанные с пандемией.

Ранее британский комментатор международного музыкального соревнования «Евровидение» Грэхем Нортон рассказал, что конкурс в 2021 проведут несмотря на пандемию коронавируса. В 2020 году «Евровидение» пришлось отменить.