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Новости культуры

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Солистка группы &laquo;Гости из будущего&raquo; Ева Польна перед началом скачек &laquo;Гран-при радио &laquo;Монте-Карло&raquo; на Центральном московском ипподроме, 2009 год Солистка группы &laquo;Гости из будущего&raquo; Ева Польна перед началом скачек &laquo;Гран-при радио &laquo;Монте-Карло&raquo; на Центральном московском ипподроме, 2009 год

Ева Польна назвала российский шоу-бизнес «днищем»

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Певица Ева Польна у себя в Instagram посетовала на состояние российского шоу-бизнеса.

Она поблагодарила фанатов за положительные оценки ее новой песни и призналась, что собственное творчество напоминает ей «огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана». » И я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище»», — объясняет она свои мысли о том, чтобы бросить музыкальную карьеру.

При этом уходить из шоу-бизнеса Ева Польна пока не собирается.

Польна — экс-солистка группы «Гости из будущего», в 2009 году начала сольную карьеру. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон».

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