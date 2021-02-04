Ева Польна назвала российский шоу-бизнес «днищем»

Певица Ева Польна у себя в Instagram посетовала на состояние российского шоу-бизнеса.

Она поблагодарила фанатов за положительные оценки ее новой песни и призналась, что собственное творчество напоминает ей «огонек свечи в маленькой избушке посреди урагана». » И я думаю: все, Ева, с тебя довольно, ты написала столько разных песен, их хватило бы на несколько успешных карьер, год за годом держать на ладони перед всеми свое сердце. Кому это нужно — говорить о большом, высоком, красивом, когда вокруг процветает «днище»», — объясняет она свои мысли о том, чтобы бросить музыкальную карьеру.

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При этом уходить из шоу-бизнеса Ева Польна пока не собирается.

Польна — экс-солистка группы «Гости из будущего», в 2009 году начала сольную карьеру. Обладательница девяти премий «Золотой граммофон».