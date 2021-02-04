Вылечившаяся от коронавируса Фрейндлих остается в больнице

В Большом драматическом театре имени Товстоногова подтвердили, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих вылечилась от коронавируса.

Актриса прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. «Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут», — цитирует представителя театра РИА «Новости».

25 декабря 2020 года Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом. После госпитализации состояние актрисы оставалось тяжелым.

21 января врачи сообщили о положительной динамике состояния Фрейндлих. 26 января ее перевели из реанимации в лечебное отделение. 4 февраля стало известно, что Фрейндлих получила отрицательный результат теста на коронавирус.