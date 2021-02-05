Певица рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэрилина Мэнсона

Американская певица Фиби Бриджерс в Twitter рассказала о своем визите в дом рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, которого сразу несколько женщин обвинили в насилии.

Она поддержала высказавшихся женщин и призналась, что побывала в доме Мэнсона вместе с друзьями, когда была подростком. «Я была большой фанаткой. Одну из комнат в доме он назвал «комнатой для изнасилований», и я подумала, что это у него такое чудовищное мажорское чувство юмора. Фанаткой я быть перестала», — вспоминает 26-летняя Бриджерс.

По словам артистки, представители лейбла, работавшего с Мэрилином Мэнсоном, его менеджмент и музыканты знали о его характере, а сейчас якобы притворяются шокированными.

Ранее актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон издевался над ней во время их романа. Похожие заявления сделали актриса Эшли Линдси Морган, бывшая помощница артиста Эшли Уолтерс, модель Сара Макнилли и музыкант Габриэлла (также известна как SourGirrrl). Кроме того, трансгендерная стилистка Лав Бейли заявила, что Мэрилин Мэнсон угрожал ей оружием.

В свою очередь, бывшая жена Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.