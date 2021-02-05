Фанаты вычислили, где Серж Танкян снимал клип с Бортич

Российские поклонники американского рок-музыканта Сержа Танкяна вычислили, где снимался его новый клип Elasticity с актрисой Сашей Бортич в главной роли.

В комментариях на YouTube Танкяна они указали на то, что коридор, по которому бежит героиня клипа, похож на коридор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана. Они заметили, что из окна в клипе можно увидеть крыло здания и башню главного корпуса. «100% в Бауманке, я там учился, этот коридор и дырки в потолке ни с чем не спутаешь», — пишет один из комментаторов.

Продюсером клипа стал кинорежиссер и музыкант Илья Найшуллер.

Тизер Elasticity вышел 3 февраля.