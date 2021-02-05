Гильдия киноактеров США поблагодарила Трампа за выход из ее состава

Руководство Гильдии киноактеров США (SAG-AFTRA) поблагодарило бывшего президента США Дональда Трампа за то, что он решил выйти из организации .

Президент гильдии Габриэль Картерис и директор в США Дэвид Уайт опубликовали на сайте организации слово «спасибо».

Трамп решил покинуть гильдию после того, как члены организации пригрозили исключить его после бунта у Капитолия.

«Этим письмом я информирую о своем немедленном уходе из Гильдии. Вы ничего не сделали для меня», — написал экс-президент США членам Гильдии.

Кроме того, он подчеркнул, что гордится своими работами в кино, среди которых роли в фильмах «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» и «Уолл Стрит: Деньги не спят».