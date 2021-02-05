Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Министр культуры России Ольга Любимова Министр культуры России Ольга Любимова

Минкульт даст частным театрам 50 млн рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министерство культуры России планирует выделить 50 млн рублей на поддержку частных театров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам министра культуры Ольги Любимовой, финансирование будет выделяться на конкурсной основе. Такой проект ведомство реализует впервые, деньги пойдут на подготовку новых постановок и иных творческих проектов негосударственными театрами на конкурсной основе. «Планируемый объем финансирования – 50 млн руб., из которых 25 грантов будут выделены на сумму 1 млн руб., более шести грантов – на сумму до 4 млн руб.», – уточнила Ольга Любимова.

В декабре правительство России выделило 4,2 млрд руб. на поддержку киноиндустрии, кинотеатры получат деньги до 15 февраля, продюсерские компании – в апреле.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.