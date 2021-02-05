Раздел имущества Петросяна и Степаненко возобновился в суде

В Хамовническом суде Москвы возобновился раздел имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Петросяна Сергея Жорина.

В ноябре 2018 года брак юмористов был расторгнут. Оценку назначили в марте 2019 года, ее проводил госцентр при Минюсте, процесс шел почти два года. «Экспертиза завершена, дело возобновлено», — подтвердил адвокат. Дата следующего заседания пока не назначена. «Сегодня мы ознакомились с материалами экспертизы, отфотографировали их. Теперь нам надо их изучить и уточнить исковые требования с учетом новых цифр», — заключил Жорин.

Петросян и Степаненко провели в браке 33 года. Через год после развода артист женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Первенец пары Ваган родился в марте 2020 года.

Ранее супруга Петросяна пожаловалась на «заказную» травлю.