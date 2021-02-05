Адвокат подтвердил «исчезновение» Ефремова из колонии

Адвокат актера Михаила Ефремова Петр Хархорин подтвердил сообщения о его «исчезновении» из колонии.

В интервью Telegram-каналу LifeShot Хархорин признал, что Ефремова перевели, однако не рассказал, куда этапировали артиста. «Михаил Ефремов убыл из колонии №4 Белгородской области. Куда — я вам ответить не могу. И почему — тоже. Пока не раскрываем. У него в колонии все в порядке было», — уточнил он.

Еще один защитник Роман Филиппов, в свою очередь, сообщил РИА «Новости», что ничего о переводе не знает.

Анонимные источники утверждают, что Ефремова этапируют в Москву.

В сентябре 2020 году заслуженного артиста России Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом.