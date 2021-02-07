Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова раскрыла размер депутатской зарплаты

Актриса Анастасия Мельникова, известная по роли Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыла размер своей зарплаты как депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

«Депутатская зарплата – это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная <...>У меня 60 тысяч рублей в месяц», – заявила актриса.

Анастасия Мельникова является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года.

В январе текущего года стало известно, что она заразилась коронавирусом нового типа.