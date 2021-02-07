Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Звезда «Улиц разбитых фонарей» Мельникова раскрыла размер депутатской зарплаты

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Актриса Анастасия Мельникова, известная по роли Анастасии Абдуловой в сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыла размер своей зарплаты как депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

«Депутатская зарплата – это только кажется, что она какая-то неземная. Она абсолютно адекватная <...>У меня 60 тысяч рублей в месяц», – заявила актриса.

Анастасия Мельникова является депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга V и VI созывов с 14 декабря 2011 года.

В январе текущего года стало известно, что она заразилась коронавирусом нового типа.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.