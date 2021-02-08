«Жену» покойного солиста «Иванушек» не могут выселить из квартиры

Журналистку Александру Куцевол, называющую себя женой покойного солиста «Иванушек International» Олега Яковлева, не могут выселить из его квартиры, рассказала в беседе с «Пятым каналом» продюсер Олеся Сазыкина.

После смерти артиста в 2017 году его племянница и друг Роман Радов, указанные в завещании певца, заявили о своих правах на квартиру. Куцевол отказалась покидать жилье и не открывает, когда приходят судебные приставы. «По-женски ее очень жалко. Саша 24 часа в сутки была с Олегом, а Олег с ней некрасиво поступил. Он ее уничтожил как личность, как женщину. Он взял и просто все свое наследство переписал Радову и своей племяннице», — объяснила Сазыкина.

По словам продюсера, Куцевол делает это из-за обиды и стремления восстановить справедливость. Сазыкина попросила звезд помочь женщине. «Чтобы Сашу не посадили, купите ей квартиру, чтобы она начала нормально существовать, нормально жить, потому что сейчас происходит травля. Она доиграется, что она реально получит срок», — уверена Олеся.

Ранее сообщалось, что на концерте «Иванушек International» появятся умершие солисты группы.