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Новости культуры

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В Латвии на год запретили вещание телеканала «Россия-РТР»

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Национальный совет по электронным СМИ Латвии (НСЭСМИ) на год запретил ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» на территории страны.

Об ограничении рассказал председатель ведомства Иварс Аболиньш в Twitter. «Мы защищали, защищаем и будем защищать свое информационное пространство», — пояснил свое решение он.

В июле 2020 года НСЭСМИ начал процедуру ограничения «России-РТР» на территории Латвии из-за передачи «60 минут» о ситуации на Украине, содержание которой оценили как разжигающее ненависть.

Ранее сообщалось, что крупнейший кабельный оператор Латвии Tet с 1 февраля прекращает транслировать российские телеканалы: Первый канал, НТВ Мир, Рен ТВ Балтия, Кинокомедия и Киномикс.

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