Актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор по своему делу об аварии, при которой погиб человек. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников, пишет ТАСС.

«Ефремов сообщил наблюдателям, посетившим его в столичном СИЗО «Водник», что он подал кассационную жалобу на свой приговор», — отметил Мельников.

Ранее в УФСИН по Белгородской области рассказали, что Ефремова этапировали в Москву для проведения следственных действий.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров.

Впоследствии актер обратился с апелляцией на решение Пресненского суда, окончательно признав вину в смертельной аварии и попросив изменить наказание на условный срок. Однако Мосгорсуд, рассмотрев жалобу, уменьшил его всего на полгода — теперь звезде «Современника» предстоит провести в заключении 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.