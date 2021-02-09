Стендаперша смеется над собой в трейлере сериала «Я не шучу» Светлакова

«Студия Свердловск» и продюсеры Сергей Светлаков и Александр Незлобин представили трейлер сериала «Я не шучу» Саши Тапочек.



Главную роль в проекте сыграла стендаперша Елена Новикова, ее героине Лене 49 лет и она также работает в стендап-комедии. Новикова выступила сценаристом шоу вместе с Еленой Красильниковой. «Насколько моя жизнь похожа на жизнь героини нашего сериала? Я стендап-комик, живу в Кузьминках, у меня двое детей, двое бывших мужей, свекровь и собака — вот настолько. Но события сериала отстают от реальной жизни: они уже отрефлексированы, прожиты и кажутся смешными», — говорит Новикова.

В роли мужей Лены снялись Алексей Розин («Территория», «Нелюбовь») и Анатолий Белый («Оптимисты», «Колл-центр», «Метро»).

Премьера сериала состоится 4 марта на стриминговом сервисе КиноПоиск HD.