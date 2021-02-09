Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close
Дмитрий Глуховский Дмитрий Глуховский
Эксклюзив

Глуховский назвал идею вернуть памятник Дзержинскому самопиаром Прилепина

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Писатель Дмитрий Глуховский оценил идею писателей Александра Проханова и Захара Прилепина вернуть памятник основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

В беседе с «Газетой.Ru» Глуховский отметил, что Проханов и Прилепин — «в большей степени политические провокаторы, чем деятели культуры». «Все остальные люди, которые находятся в этом списке, вообще не являются деятелями культуры», — прокомментировал он список людей, подписавших обращение о возвращении памятника, адресованное правительству и мэрии столицы.

По мнению Глуховского, вернуть памятник Дзержинскому можно при соблюдении дополнительных условий. «Что касается самой инициативы — мне кажется, можно вернуть памятник Дзержинскому как часть большого архитектурного ансамбля, если вокруг него будут стоять памятники людям, которые были казнены и замучены по его приказу и при его участии», — сказал он.

Инициативу писатель назвал самопиаром. «Думаю, она связана преимущественно с тем, что Прилепин занимается самопиаром, а Проханов — просто старый хулиган. И они хотят заодно немного подудеть в провластную дуду и в информационном поле создать шевеление», — поделился своим видением ситуации Глуховский.

Писатель уверен, что власти на эту идею отреагируют нейтрально и «снисходительно отметут» инициативу.

Памятник Дзержинскому авторства Евгения Вучетича был установлен на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его снесли, а затем перенесли в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится сейчас.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя инициативу вернуть памятник, заявил, что это решение надо принимать с учетом мнения москвичей.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.