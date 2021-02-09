Глуховский назвал идею вернуть памятник Дзержинскому самопиаром Прилепина

Писатель Дмитрий Глуховский оценил идею писателей Александра Проханова и Захара Прилепина вернуть памятник основателю и главе Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) Феликсу Дзержинскому.

В беседе с «Газетой.Ru» Глуховский отметил, что Проханов и Прилепин — «в большей степени политические провокаторы, чем деятели культуры». «Все остальные люди, которые находятся в этом списке, вообще не являются деятелями культуры», — прокомментировал он список людей, подписавших обращение о возвращении памятника, адресованное правительству и мэрии столицы.

По мнению Глуховского, вернуть памятник Дзержинскому можно при соблюдении дополнительных условий. «Что касается самой инициативы — мне кажется, можно вернуть памятник Дзержинскому как часть большого архитектурного ансамбля, если вокруг него будут стоять памятники людям, которые были казнены и замучены по его приказу и при его участии», — сказал он.

Инициативу писатель назвал самопиаром. «Думаю, она связана преимущественно с тем, что Прилепин занимается самопиаром, а Проханов — просто старый хулиган. И они хотят заодно немного подудеть в провластную дуду и в информационном поле создать шевеление», — поделился своим видением ситуации Глуховский.

Писатель уверен, что власти на эту идею отреагируют нейтрально и «снисходительно отметут» инициативу.

Памятник Дзержинскому авторства Евгения Вучетича был установлен на Лубянке в 1958 году. В 1991 году его снесли, а затем перенесли в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится сейчас.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, комментируя инициативу вернуть памятник, заявил, что это решение надо принимать с учетом мнения москвичей.