Агата Муцениеце поговорит со звездами о разводе на ТВ

YouTube-шоу Агаты Муцениеце о расставаниях «Честный развод» покажут на ТВ, сообщает пресс-служба телеканала «Суббота!».

В восьми отобранных выпусках шоу о разводах расскажут отечественные звезды — Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Айза Долматова, Юлия Меньшова, Рита Дакота, Юлия Паршута, Виктория Райдос и Елена Ксенофонтова. «Это живой разговор двух людей, прошедших развод, он строится на правдивых эмоциях. Волнующая многих тема развода не часто освещается публично. В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, многие могут узнать в историях себя. Ко мне до сих подходят люди и говорят: «Спасибо, ты помогла нам пережить развод!» — признается актриса.

Все восемь выпусков покажут на канале «Суббота!» 13 февраля с 11:00.

Агата Муцениеце и актер Павел Прилучный официально расторгли брак в июне 2020 года. В браке артисты провели восемь лет, у них родилось двое детей.