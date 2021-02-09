«Чики» и «Перевал Дятлова» получили награды премии в области веб-индустрии

Церемония вручения III Национальной премии в области веб-индустрии состоялась 5 февраля в Москве.

Ведущими шоу стали Иван Ургант и Александр Гудков, эфир онлайн вела блогер Вика Чума Вечеринка.

Всего на награды претендовали более 150 интернет-проектов, вышедших с ноября 2019 до декабря 2020 года. Приз за «Онлайн-тревел шоу года» получил Антон Птушкин, «Познавательным онлайн-проектом года» стало шоу «Редакция» журналиста Алексея Пивоварова.



Спецприз за первый смелый разговор о пандемии достался автору проекта «Эпидемия с Антоном Красовским: Все о коронавирусе» Антону Красовскому, в категории «Лучший веб-сериал. Выбор прессы» первым стал проект «Внутри Лапенко», он же получил награду как «Лучший веб-сериал». Спецприза «За объединение классических форм искусств онлайн» был удостоен портал «Культура.РФ».

«Документальным онлайн-проектом года» назван фильм Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», «Лучшей онлайн-платформой» стал Start, «Онлайн-событием года» — сериал «Чики», «Прорывом года» — Алена Жигалова, «Интервьюером года» — Ксения Собчак.

«Лучшим интернет-сериалом» с хронометражом одной серии менее 24 минут стал «257 причин, чтобы жить», в подкатегории с большим хронометражом награды получили «Перевал Дятлова» и «Чики».



Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года.