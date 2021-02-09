Снайдер назвал дату выхода трейлера «Лиги справедливости»

Американский режиссер Зак Снайдер назвал дату выхода первого трейлера для фильма «Лига справедливости». Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что ролик появится для общего доступа в воскресенье, 14 февраля.

Кроме того, Vanity Fair показал новые снимки с изображением Джокера Снайдера в мрачных тонах.

«Лига справедливости» станет переработкой версии фильма 2017 года. Ожидается, что картина будет смонтирована из уже снятых материалов, поскольку режиссер не смог получить одобрение на дополнительную съемку. Релиз фильма пройдет в 2021 году на HBO Max.

Ранее режиссер также показал кадр с Джокером, которого включил в режиссерскую версию «Лиги справедливости».