Фильм Косаковского «Гунда» вошел в шорт-лист «Оскара»

Американо-норвежский фильм «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского вошел в шорт-лист претендентов на премию «Оскар».

Черно-белая картина, продюсером которой стал актер и зоозащитник Хоакин Феникс, номинирована в категории «Лучший документальный фильм». Она рассказывает о жизни свиньи Гунды и ее поросят.

Всего на приз в этой категории претендуют пятнадцать картин, в их числе «Добро пожаловать в Чечню» Дэвида Франса, «Художник и вор» Бенджамина Ри, «Мой учитель — осьминог» Пиппы Эрлих и Джеймса Рида.

Также в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм» вошла лента российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», посвященная событиям 1962 года, известным как «Новочеркасский расстрел». В основу сюжета фильма легла реальная история о засекреченном в советское время расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске.