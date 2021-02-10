Умерла режиссер Муфида Тлатли

Тунисский режиссер Муфида Тлатли скончалась на 74-м году жизни, сообщило Министерство культуры Туниса.

Известно, что смерть наступила 7 февраля. Причина смерти режиссера не сообщается.

Муфида Тлатли была одной из первых арабских женщин-режиссеров, снимавших художественное кино на родине. Ее фильм 1994 года «Дворцовые молчания» получил специальный приз Каннского фестиваля «Золотая камера — особое упоминание».

В 2011 году после революции в Тунисе Тлатли заняла пост министра культуры временного правительства.