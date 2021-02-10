Прах звездного стилиста Шевчука похоронили на Украине

Прах звездного стилиста Александра Шевчука похоронили на Украине, сообщает «СтарХит» со ссылкой на подругу покойного, композитора Ирину Грибулину.

По словам Грибулиной, украинские родственники решили кремировать Шевчука. «А потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой родине. Мне очень жалко, что я не смогу ходить к нему на могилу, а для для нас, православных христиан, это очень важно», — сожалеет она.

Могила Шевчука находится на старом городском кладбище в Умани в Черкасской области Украины.

Александр Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Кристиной Орбакайте и многими другими звездами, был стилистом в проектах «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды» и др.

О смерти 54-летнего Шевчука стало известно 25 января. СМИ сообщали, что причиной смерти стал перитонит.

Прощание с имиджмейкером прошло 29 января в Москве.