Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости культуры

close

Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Кинг скончался в возрасте 78 лет, сообщает Washington Post со ссылкой на брата умершего Джимми.

Брат подтвердил смерть издателя, однако не назвал ее причину. При этом источники журнала TMZ в семье Флинта заявили, что он умер из-за сердечной недостаточности.

Первый номер журнала Hustler, где публикуются откровенные фотографии женщин, был издан Флинтом в 1974 году. Издатель был фигурантом многочисленных судебных разбирательств.

В 1978 году серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в Флинта около здания суда, в результате чего издатель был парализован ниже пояса и прикован к инвалидной коляске.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.