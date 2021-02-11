Умер основатель журнала Hustler Ларри Флинт

Основатель американского порнографического журнала Hustler Ларри Кинг скончался в возрасте 78 лет, сообщает Washington Post со ссылкой на брата умершего Джимми.

Брат подтвердил смерть издателя, однако не назвал ее причину. При этом источники журнала TMZ в семье Флинта заявили, что он умер из-за сердечной недостаточности.

Первый номер журнала Hustler, где публикуются откровенные фотографии женщин, был издан Флинтом в 1974 году. Издатель был фигурантом многочисленных судебных разбирательств.

В 1978 году серийный убийца Джозеф Пол Франклин выстрелил в Флинта около здания суда, в результате чего издатель был парализован ниже пояса и прикован к инвалидной коляске.